В Одесі не змогли підняти затонулий танкер

В Одесі буксири не змогли підняти затонулий танкер «Делфі». Операцію щодо підйому судна продовжиться 25 липня о 6:00.

Про це повідомляє компанія P&O Maritime Ukraine, яка бере участь у буксирі танкера, та очільник Одеської області Максим Куций, — пише Громадське.

«Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів», — написав очільник Одеської ОДА.

Він додав, що судновласник поки користується правом самостійного підняття судна.

У P&O Maritime Ukraine пояснили, що виникли складності з кріпленням сталевих тросів.

Нагадаємо, 24 липня з 13:00 знову намагалися підняти затонулий танкер «Делфі». Попередні дві спроби підняти танкер «Делфі» відбулися 18 липня, але тоді обірвався трос в одного з буксирів.

Крім того, зранку 24 липня з танкера вилилися нафтопродукти.

Також міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у судновласника є час до кінця тижня підняти «Делфі», бо з 27 липня танкер перейде під контроль Адміністрації морських портів. Крім того, 26 липня комісія з надзвичайних ситуацій має визнати інцидент із танкером техногенною катастрофою. Після цього «Делфі» зможуть забрати за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада 2019 року судно «Делфі» через сильний вітер зірвало з якоря та знесло в напрямку одеського пляжу «Дельфін». Члени екіпажу відмовлялися покидати судно, але в підсумку їх евакуювали, а судно сіло на мілину та майже перекинулось.

В Офісі генпрокурора заявляли, що власник судна мав прибрати танкер з акваторії Одеського морського порту ще до 31 березня 2020 року. Генпрокурорка Ірина Венедіктова казала, що підняти танкер з дна коштує від 18 до 24 мільйонів гривень.

За цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

8 квітня компанія-власник «Делфі» обіцяла, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт. Однак тоді цього так і не відбулося.