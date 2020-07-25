Руководство ФСБ и МВД пригрозило армянам «очень и очень жестким» наказанием за драки в Москве

Руководители силовых структур встретились с представителями армянской диаспоры в Москве после массовой драки в столице. Граждане, причастные к стычкам уроженцев Армении и Азербайджана, будут серьезно наказаны, заявил заместитель руководителя управления ФСБ России по Москве и Московской област генерал-майор Андрей Яценко.

Как сообщает агентство «Москва», Яценко озвучил консолидированную позицию руководства силовых ведомств.

«Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, преступлениям, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдет от ответственности!», — сказал генерал-майор. Он уточнил, что резонансная ситуация в городе находится на контроле у руководства страны.

Замначальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции Игорь Зиновьев и заместитель руководителя ГУ МВД по Московской области Вячеслав Цуркан призвали довести до каждого представителя диаспоры, что преступники понесут уголовное наказание и власть предпринимает строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из страны.

После массовой драки в ночь на 24 июля полиция возбудила уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой». Задержаны 25 человек.