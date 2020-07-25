Захарова объяснила появление Танзании в списке разрешенных стран

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему, помимо Великобритании и Турции, в списке стран, куда смогут отправиться отдыхать граждане с 1 августа, появилась Танзания, сообщает РИА «Новости».

«У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании показывает, что это место очень популярное. Занзибар и Танзания — это одно государство. Туристов было очень много», — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении международных перелетов с 1 августа 2020 года. Улететь из РФ можно пока только в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

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