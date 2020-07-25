Самые интересные видео 24 июля

Мастер-класс по подтягиванию от Дегтярева, демонтаж зайца, эффектные удары молнии по символу Америки и военно-морской парад на пляже – в очередной подборке «Блокнота».

Первая наша видеоистория – со счастливым концом. Работникам автосервиса в Оренбургской области пришлось снимать бампер, чтобы достать застрявшего под ним лесного зайца. Кстати, девушка получила акт выполненных работ с пунктом «Демонтаж зайца — 500 руб.» Фраза «проезд зайцем» была как никогда актуальна.

В социальных сетях появилось видео конфликта между охранником больницы и посетителем в Краснодаре. Автор видео рассказала о том, что сотрудник охраны вел себя неадекватно по отношению к ее мужу. «Вчера в БСМП произошел очень неприятный̆ инцидент между пациентом, которым являлся мой муж и охранником, — рассказала она в городском паблике. — После шестичасового ожидания скорой медицинской помощи, не дождавшись, так как муж находился в тяжелом состоянии, задыхался, мы приехали в горбольницу сами».

На видеозаписи слышно, как охранник покрывает нецензурной бранью и оскорбляет пациента.

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев наведался в лицей «Звездный» в Хабаровске. Дегтярев показал, как нужно подтягиваться. Глава региона подтянулся ровно один раз (ему все равно похлопали) и отошел от турника со словами «Не буду больше, а то вспотею».

В Сети опубликовали ролик, на котором мощная грозовая молния попадает ровно в основание статуи Свободы в Нью-Йорке. Причем не единожды – пять раз она ударила ровно в одно и то же место. В самом начале ролика слышны восхищенные возгласы оператора и человека, находящегося рядом с ним.

Жители Каспийска сегодня купались в море на фоне военных кораблей и отдыхали на пляже среди бронетехники. Объяснение простое – в Дагестане проходила репетиция парада ко дню ВМФ.