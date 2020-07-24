Трамп уверен, что Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган отличаются острым умом

Трамп, говоря о том, какими качествами должен обладать американский лидер, отметил: «Нам нужен кто-то с острым умом», цитирует его ТАСС.

«Поскольку я могу сказать, что у председателя (КНР — ред.) Си (Цзиньпина — ред.) острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум. <…> Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%. <…> Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их», — полагает американский лидер.