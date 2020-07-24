Коронавирус поразил психоневрологический интернат Алтайском крае

У 19 сотрудников Пещерского психоневрологического интерната в Залесовском районе выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Учреждение работает в закрытом режиме с 14 июля 2020 года. В нем проживает 277 человек, обслуживание которых в особом режиме (14-дневная посменная изоляция) осуществляют 32 сотрудника, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19.

При переводе учреждения в закрытый режим работы было проведено профилактическое тестирование сотрудников, в ходе которого выявлено 19 работников с положительным результатом. Они незамедлительно были отстранены от работы и находятся дома. Кроме этого, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявлены двое инфицированных среди проживающих в интернате, которые были госпитализированы.

В учреждении проведены согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Сотрудники соблюдали строгий масочный режим и дезинфекцию, что позволило избежать массового распространения инфекции среди проживающих, утверждается в официальном сообщении властей.

Добавим, что ситуация находится на конторе контроле Минсоцзащиты Алтайского края.