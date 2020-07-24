Украина планирует создать международную платформу по Крыму

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Украина планирует создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

Киев намерен привлечь к консультациям «государства-гаранты украинской безопасности»: Великобританию, Францию, Германию и США.

Как сообщили в правительстве, вопрос создания платформы обсуждался на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля и высокого представителя Европейского Союза Хосепа Борреля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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