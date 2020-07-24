У Луцьку – пожежа в житловому будинку, померла жінка. ФОТО ВІДЕО

В обласному центрі Волині виникла пожежа в одному з житлових будинків.

Про це користувачі повідомляють у соцмережах.

Богдан Климчук повідомив, що під час пожежі постраждала жінка. Станом на 23:30 пожежники вже практично загасили полум’я.

За словами Богдана Климчука, з палаючої квартири винесли жінку.

Згодом Богдан Климчук повідомив, що жінка, яка знаходилась всередині квартири, померла після того, як її забрала «швидка».

Також фото та відео з місця події публікувала на своїй сторінці у фейсбуці Тетяна Шелест.