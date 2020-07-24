17-летний Сиан Эйтдебрукс заинтересовал команды Мирового тура

В тренировочном лагере к команде Deceuninck-Quick Step на четыре дня присоединился новый гонщик – 17-летний бельгиец Сиан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks). Сейчас он юниор и выступает в команде Acrog-Tormans.

В этом году Сиан Эйтдебрукс выиграл юниорскую версию классики Кююрне-Брюссель-Кююрне из одиночного отрыва, уехав за 50 км до финиша. В прошлом году Эйтдебрукс стал победителем трёхндневной гонки Critérium Européen с преимуществом в 3:41, а также выиграл чемпионат Бельгии, Tour de l’Ain, Chrono des Nations и Challenge Voeckler.

Photo (c) Instagram @ cianuijtdebroeks

Недавно Сиан Эйтдебрукс стал лучшим во время 24-км тестовой юниорской разделки национальной сборной в Зольдере, где удерживал скорость 48 км/ч, о чём написал в своём Instagram.

Глава команды Acrog-Tormans Джеф Робертс в интервью Wielerflits сказал, что Сиан Эйтдебрук может, как и Эвенепул, пропустить категорию андеров и сразу перейти в профессионалы: «Если на нас больше не повлияет Covid-19, тогда сможем ещё год наслаждаться работой с ним. Правда, как Ремко, он может пропустить уровень андеров и сразу перейти в профессионалы.

Мы каждый год проводим в Испании тренировочный лагерь, где проводим разделку на 7-км подъёме. Два года назад Эвенепул на 2 минуты побил там рекорд Яспера Филипсена. Но в нашем последнем лагере Сиан улучшил этот результат ещё на полминуты.

Спринт – его единственное слабое место, но ему нет равных в подъёмах и разделках. Он вытворяет такое, что я никогда раньше не видел».

В бельгийской прессе Сиана Эйтдебрукса уже называют новым Ремко Эвенепулом и пишут, что помимо Deceuninck-Quick Step он привлёк внимание команд Jumbo-Visma и Sunweb.

Но именно с командой Патрика Лефевра Сиан Эйтдебрукс провёл четыре дня в тренировочном лагере. Deceuninck-Quick Step давно тесно сотрудничает с велоклубом Balen BC, который стоит за командой Acrog-Tormans. Именно из этого клуба пришли в профессиональный пелотон Яспер Филипсен, Херман Фризон, Йелле Ванендерт, Кевин Зеельдрайерс, Том Боонен, Ремко Эвенепул, а также нынешний спортивный директор команды Quick Step Вильфрид Пеетерс.

В интервью Het Nieuwsblad генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр сказал: «Он прочувствовал атмосферу команды. Приехал к нам, хотя его командный тренер не поддерживал эту идею. Но его поступок доказывает, что у него есть характер.

Он произвёл хорошее впечатление. Собираюсь ли я предлагать контракт 17-летнему? Вовсе нет. Не все являются Эвенепулами. Мы также не хотим оказаться в такой ситуации, как у команды Sunweb, когда они заключили контракт с 17-летним Марко Бреннером».