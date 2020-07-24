Еще две смерти от коронавируса зарегистрировали в Татарстане

В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.

Уроженца Татарстана 1938 года рождения госпитализировали в Тукаевскую ЦРБ 23 июня с тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшалось из-за сопутствующих заболеваний эндокринной системы. Его смерть наступила 15 июля.

Пациент 1951 года рождения поступил в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов 17 июля с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. В ходе обследования медики обнаружили пневмонию и множественные осложнения хронического заболевания. Состояние пациента оставалось тяжелым, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 21 июля наступила смерть.

«В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении оперштаба.

Таким образом, всего в РТ зарегистрировано 33 случая смерти от коронавируса. С начала пандемии выявлено 5 372 случая COVID-19.