Нацразведка США обвинила Россию в подрыве доверия к американским выборам

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава национальной разведки США Уильям Иванина публично заявил, что Россия своими действиями подорвала «уверенность в демократических выборах».

По его мнению, российская сторона распространяла дезинформацию в США, пытаясь сделать все, чтобы ослабить роль Соединенных Штатов в мире. При этом в число провокационных действий России Иванина относит даже «интернет-троллей». Кроме того, по американским данным, «противники США» пытались за 100 дней до выборов взломать выборную инфраструктуру.

«Россия продолжает распространять дезинформацию и очерняет то, что она рассматривает как антироссийский «истеблишмент» в Америке», — говорится в заявлении главы нацразведки США.

Россию не раз обвиняли во вмешательстве в президентские выборы, однако Москва называет эти заявления «голословными».

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