Суд закрыл административное дело против Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский, июль 2020 года

РИА «Новости»

Печерский районный суд Киева закрыл дело о нарушении антикоррупционного законодательства в отношении президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения», — говорится в тексте постановления.

В суде отметили, что президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, и против него нельзя возбудить уголовное дело.

В начале июля Зеленский сообщил, что нарушил закон, так как не задекларировал покупку облигаций. Он выразил готовность нести соответствующую ответственность.

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