Штрафы не помогли: в России стало больше «уклонистов»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России резко увеличилось число случаев уклонения от военной службы, заявили в Главном военном следственном управлении СК РФ. Причем такие данные появились после того, как в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов в случае неявки призывников. Об этих планах государства стало известно еще прошлой осенью, хотя тогда число «уклонистов», наоборот, сокращалось. В Министерстве обороны при этом отмечают, что в этом году число желающих пройти военную службу превысило потребности ведомства.

В России почти вдвое — в 1,7 раза — увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом, заявил на коллегии Главного военного следственного управления СК России и.о. руководителя ведомства генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов. Коллегия была посвящена итогам работы военных следственных органов в первом полугодии 2020 года.

При этом он обратил внимание, что такая тенденция наблюдается на фоне снижения общего числа преступлений, зарегистрированных военными следственными органами: в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, эта цифра снизилась на 13%.

В Министерстве обороны, комментируя эту информацию «Газете.Ru», отмечают: в соответствии с указом президента «мероприятия призыва граждан на военную службу в весной 2020 года выполнены полностью и в установленные сроки».

«Невзирая на непростую эпидемиологическую обстановку, на военную службу было призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тысяч человек.

При этом в ходе призывной кампании весны 2020 года количество граждан призывного возраста, желавших проходить военную службу, превышало текущие потребности Вооруженных Сил Российской Федерации»,

— говорится в официальном комментарии ведомства.

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, знакомых с ситуацией, увеличение в 1,7 раза числа уклонистов от службы в армии в 2020 году, отмеченное на сайте Следственного комитета, связано с механизмом их учета.

Так, военные считают уклонистами тех, кто, получив повестку, не явился на сборный пункт. В ходе весеннего призыва этого года количество подобных уклонистов не только не возросло, но даже и снизилось по сравнению с предыдущими призывами.

Вместе с тем специалисты Следственного комитета добавляют к этому числу молодых людей, которые с момента получения приписного свидетельства уклонялись от призыва путем симуляции болезни или иным способом. Этим и объясняется увеличение количества уклонистов.

Приписное свидетельство — это военный документ гражданина, который подлежит воинской службе. Он выдается юношам в возрасте 16-17 лет, которые в будущем будут служить в армии.

Что касается непосредственно весеннего призыва 2020 года, то собеседники «Газеты.Ru» из призывных комиссий подтвердили заявление Минобороны о том, что в ходе призывной кампании количество граждан призывного возраста, желающих проходить военную службу, превышало потребности Вооруженных сил России.

В апреле текущего года были приняты меры для сокращения числа «уклонистов»

Тогда президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов в случае неявки призывников и утраты военного билета. Согласно ему, за неисполнение россиянами воинского учета и уклонение от медобследования штраф составляет от 500 до 3 тыс. рублей, хотя раньше за такой проступок взимали 100-500 рублей.

Непредоставление в военный комиссариат списков россиян для становления на воинский учет теперь карается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а ранее он составлял от 300 до 1 тыс. рублей. Неинформирование граждан о вызове их по повестке карается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, вместо 500-1 тыс. рублей.

Непредоставление информации об изменении состава постоянно проживающих россиян, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, наказывается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, хотя ранее 1 тыс. рублей была максимальной суммой для такого проступка.

В рамках закона также увеличили срок давности привлечения к административной ответственности за совершение этих правонарушений с двух до трех лет.

О вероятности введения таких штрафов в сентябре прошлого года говорил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Он предупреждал, что в стране могут в шесть раз увеличить штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии. Генерал-лейтенант обращал внимание, что в основном уклонисты скрываются от военных комиссаров либо не приходят в военкомат по повестке, потому что не понимают, зачем им служить.

Несколько ранее в том же месяце главный военный прокурор России Валерий Петров заявил, что в главной военной прокуратуре заметили значительное уменьшение числа уклонистов от службы в армии. По его словам, количество преступлений против военной службы сократилось более чем на 18%, а уклонистов стало меньше на треть.

Позже «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что Минобороны России подготовило поправки в положение о воинском учете. Нововведение предполагало, что военкоматы возьмут на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации, писала газета.

В пояснительной записке к этому проекту говорилось, что его принятие улучшит качество воинского учета и сократит число «уклонистов», которые пытаются избежать призыва, переезжая в другой населенный пункт.

Кроме того, эта мера призвана обеспечить права призывников, не способных пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение.

На тот момент в законе действовала формулировка об учете граждан «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)». То есть к военкомату приписывались только лица, имеющие постоянную или временную регистрацию в определенном районе.

Эту норму решили дополнить поправкой «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Таким образом, стало возможным искать потенциальных призывников по месту учебы или работы.

За год до этого — по итогам весеннего призыва 2018 года — более 11 тыс. россиян привлекли к административной ответственности, причем большинство — за неявку по повестке без уважительных причин.

Как отмечал заместитель начальника второго отдела Главной военной прокуратуры Игорь Кондратьев, материалы прокурорских проверок в отношении более 80 человек, пытавшихся уклониться от призыва и службы, были направлены в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности. По ряду из них возбудили уголовные дела и вели расследование. 37 граждан осудили.

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