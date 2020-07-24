Ученые удивились, выяснив, какой орган отвечает за продолжительность жизни

Раньше считалось, что долгая жизнь зависит от работы сердца и мозга, но исследователи назвали совсем другой орган.

Российские ученые выяснили, что за то, сколько осталось жить человеку, отвечает не сердце, и даже не мозг, а кишечник. А если быть еще точнее, то микроорганизмы, которые обитают в кишечнике, потому что именно микрофлора оказывает сильное влияние на организм и состояние человека.

Как пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на специалистов, из-за нарушения микрофлоры кишечника возникает дисбаланс и появляются распространенные заболевания: ожирение, гипертония и сахарный диабет.

Ученые поясняют, что иммунная система зависит от кишечника, где находится около 70% бактерий, борющихся с патогенами. Нарушается микрофлора – идет спад количества иммунных бактерий, соответственно, снижается иммунитет. Именно поэтому люди должны особенно тщательно следить за тем, что и сколько едят, но главное – обращаться в случае нарушений в работе, болях кишечника к врачам.

В то же время помощью в работе организма в целом и кишечника может оказать вода, рекомендуют медики. Более того, они считают питьевой режим крайне важным. И даже называют норму употребления жидкости. Расчет прост: 30 мл воды на килограмм веса, поясняет врач-онколог Елена Смирнова.

В связи с этим уместно напомнить, что еще сто лет назад Илья Мечников считал, что секрет долголетия – это кишечник, работе которого помогают кисломолочные продукты. Исследователь был не так и далек от истины.

Если обратим внимание, что здоровый образ жизни как одно из условий долголетия включает себя обязательно и здоровое питание, то опять же все сходится на желудке и кишечнике. К примеру, ученые Гарвардского и Амстердамского университетов (журнал British Medical Journal) раскрыли способ, как продлить жизнь аж на 10 лет. Наблюдая целых 20 лет за сотней тысяч людей старше 50 лет, они пришли к выводу, что способы очень просты: полезные привычки, физические упражнения, здоровое питание.

А исследователи в Бернском университете (Швейцария) разгадали главный секрет старения, а если быть точнее, что виновник старения — висцеральный жир в брюшной полости. Одним словом, все крутится вокруг кишечника и еды.