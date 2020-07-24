Количество новых инфицированных в Турции составило 902

Об этом сообщил 22 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 222 тыс. 402.

Кроме того, 1 тыс. 203 пациента вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 205 тыс. 214.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 43 тыс. 404 тестов, а их общее число достигло 4 млн 403 тыс. 31.

В то же время 1 тыс. 244 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 381 интубирован.