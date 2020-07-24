Как творчество лечит хроническую боль и оздоравливает организм

Психонейроиммунолог Дэйзи Фанкурт о влиянии культурной жизни на наше самочувствие, корреляции между чтением художественной литературы и здоровым образом жизни и о том, как искусство помогает вылечить хроническую боль

На протяжении многих столетий люди спорили, имеет ли искусство автономную ценность. Утверждалось, что искусство создается ради искусства и существует исключительно для наслаждения и эстетических переживаний. Однако сейчас авторы многих исследований начинают приходить к выводу о том, что оно полезно для нашего здоровья и благополучия. С проведенными за последние десятилетия исследованиями того, как искусство влияет на наше самочувствие, связан ряд проблем. Одна из них состоит в том, что в рамках многих исследований рассматривались специальные программы, где люди намеренно принимали участие в какой-либо новой для них творческой деятельности, чтобы поправить те или иные аспекты здоровья. Результаты этих исследований поражают: в них были зафиксированы впечатляющие улучшения психического и физического здоровья, а также когнитивных способностей испытуемых. Однако зачастую это небольшие исследования, выборка которых может и не быть репрезентативной по отношению ко всему населению страны. Кроме того, в таких исследованиях здоровье людей изучается на протяжении сравнительно короткого промежутка времени.

Так что в последние несколько лет мы с моей командой исследовали общедоступные данные, собранные по всей стране, чтобы понять, оказывает ли культурная жизнь аналогичный эффект на наше здоровье. При этом мы сосредоточились на тех случаях, когда творчеством занимались не целенаправленно для поправления здоровья, а просто для своего удовольствия. В частности, мы работали с данными, полученными из когортных исследований: в них собрана информация о тысячах участниках, наблюдение за которыми велось зачастую с самого рождения. Каждые несколько лет исследователи фиксировали данные по тысячам переменных, описывающих психическое и физическое здоровье участников, их образование, семейные обстоятельства, финансовое положение, увлечения и так далее. Многие из этих массивов были собраны Университетским колледжем Лондона, и нередко в них встречаются вопросы об искусстве и культурной жизни респондентов. Это значит, что мы можем сформировать репрезентативную по отношению ко всему населению выборку, изучить несколько десятилетий жизни выбранных нами людей и установить, оказала ли их вовлеченность в мир искусства долгосрочное влияние на их здоровье.

Творчество и психические заболевания

За последние несколько лет мы смогли выявить несколько любопытных закономерностей. Во-первых, мы хотели заняться психическим здоровьем людей, поскольку очень много проектов посвящено тому, как творчество может помочь людям с психическими расстройствами восстановиться или по крайней мере научиться справляться с симптомами своих заболеваний. Но помимо этого мы хотели понять, может ли творчество предотвратить развитие психических заболеваний. Иными словами, если вы ведете насыщенную культурную жизнь, может ли это снизить риск развития психических заболеваний в будущем?

Мы провели ряд исследований, сосредоточившись, в частности, на людях в возрасте старше 50 лет, и проверили, насколько вовлеченность в мир искусства и творчества снижает вероятность возникновения депрессий. В результате мы пришли к выводу о том, что такая взаимосвязь действительно есть. Конечно, можно было бы возразить, что творчеством занимаются те, кто и так здоровее и обеспеченнее других, однако мы работали с масштабным массивом данных, где есть множество переменных, описывающих самые разные аспекты жизни людей. Это позволило нам включить в наш анализ все прочие факторы, которые могут повлиять на результат. Например, если мы рассматриваем взаимосвязь между искусством и депрессией, мы можем включить в наши модели социально-экономический статус респондента, его гендер, уровень образования, наличие работы, наличие других заболеваний, уровень физической активности, насколько часто он встречается с друзьями, насколько он вовлечен в другие социальные взаимодействия. И мы можем посмотреть, сохраняется ли взаимосвязь между вовлеченностью в творчество и депрессией, зависит ли она от всех этих факторов.

Наш анализ показал, что не зависит. Мы применили лонгитюдный метод, чтобы посмотреть, когда у респондентов развивается депрессия. Кроме того, мы провели и ряд других исследований, когда мы находили человека с депрессией и подбирали ему в пару другого, который был почти полностью идентичен ему по всем факторам, кроме того, что у него нет депрессии. Этот подход также показал, что искусство и творчество снижают вероятность развития депрессии.

Разумеется, также следует принять во внимание и тот факт, что люди уделяют искусству и творчеству разное количество внимания в разные моменты времени, так что мы ожидаем, что в один год они будут посвящать ему больше времени, а в другой — меньше, в зависимости от того, что еще происходит в их жизни. Мы смогли провести анализ с учетом этих изменений и снова получили явную взаимосвязь между вовлеченностью в творчество и снижением риска развития депрессии.

Кроме того, недавно мы начали проводить симуляции интервенционных исследований. Это особенно интересно, поскольку такие виды терапии, как творчество по назначению врача, сложно исследовать: крупномасштабные рандомизированные контролируемые испытания проводить очень дорого, а на сбор данных может уйти много лет. Когортные исследования позволяют нам проводить симуляции экспериментов. Безусловно, мы не можем быть абсолютно уверены в том, что мы получили бы аналогичные данные в реальных экспериментах, но такой подход может дать нам некоторое представление о ситуации, а это позволит снизить риски при разработке новых исследований. Среди всего прочего мы рассматривали людей с депрессией, у которых не было особых увлечений и хобби. Если они найдут себе хобби, как это повлияет на депрессию? В рамках этого исследования мы моделировали ситуацию, когда применяется творчество по назначению врача: если человек страдает от депрессии, он идет к врачу, а тот направляет его в какой-либо местный творческий кружок, и это, как мы надеемся, должно помочь ему в борьбе с депрессией. Мы обнаружили, что если человек во время депрессии находит себе новое увлечение, вероятность его излечения увеличивается вдвое. Это еще один аспект взаимосвязи между искусством и психическим здоровьем.

Роль творчества в развитии ребенка

Кроме того, мы исследовали и детское поведение. Мы обнаружили, что те дети, которые в начальной школе занимаются творчеством, с большой вероятностью будут иметь более высокую самооценку в раннем подростковом возрасте — а самооценка тесно связана с психическим здоровьем детей. Также мы заметили, что если дети вовлечены в творческую деятельность вместе с родителями, это еще больше подпитывает их самооценку. Таким образом, родителям очень важно заниматься творчеством вместе с детьми, в семье.

Но мы обнаружили, что влияние творчества не ограничивается повышением самооценки; у него есть и другие аспекты. Например, те дети, которые вовлечены в культурную жизнь, с меньшей вероятностью в подростковом возрасте будут иметь проблемы с социализацией: у них меньше вероятность возникновения проблем с товарищами, проблем с учителями и другими взрослыми, и они с большей вероятностью успешно проходят социальную адаптацию, то есть демонстрируют просоциальное поведение. Кроме того, как и у взрослых, у таких детей ниже вероятность возникновения депрессии, а также выше склонность к здоровому образу жизни. Например, мы часто видим, что маленькие дети почти каждый день читают художественную литературу, поскольку у них есть время на чтение книг: такие дети зачастую придерживаются более здоровых привычек. Мы обнаружили, что они с меньшей вероятностью решат попробовать наркотики или курение в подростковом возрасте и с большей вероятностью будут есть фрукты и овощи каждый день.

Что любопытно, мы обнаружили, что творческие способности и умения, по-видимому, не так важны: важнее всего творческая деятельность сама по себе. Самое главное — заниматься ею. Опять же, во всех этих исследованиях выявленная связь не зависела от всех прочих жизненных факторов. Это показывает нам, что искусство — это не просто признак высокого социально-экономического статуса. Сама вовлеченность в мир искусства очень важна.

Когнитивные способности

Мы много говорили о психическом здоровье, однако было выявлено также улучшение когнитивных способностей, и это еще один пример того, как интервенционные исследования могут предоставить нам потрясающие данные о том, как творчество улучшает наше самочувствие. Например, если у человека развивается деменция, как творчество может помочь его психическому здоровью, поведению, памяти, взаимодействию с другими людьми?

Мы обнаружили, что вовлеченность в мир искусства может замедлить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Например, ряд исследований показал, что походы в музей, картинную галерею, театр, на концерт ассоциируются с замедлением снижения когнитивных способностей в пожилом возрасте, что опять же не зависит от всех остальных жизненных факторов, а также с более низким риском развития деменции. Эти результаты хорошо согласуются с концепцией когнитивного резерва, согласно которой есть ряд жизненных факторов, которые могут помочь повысить устойчивость мозга к нейродегенерации. Мы обнаружили, что такая культурная вовлеченность подталкивает людей к деятельности, стимулирующей когнитивные способности, а также предоставляет социальную поддержку, новый опыт и возможность для проявления эмоций, для саморазвития и улучшения навыков. Все эти факторы составляют часть когнитивного резерва и помогают обеспечить пластичность мозга.

Итак, мы обнаружили, что вовлеченность в культурную жизнь ассоциируется с более низким риском возникновения деменции. Мы также сделали еще один шаг и изучили риск возникновения деменции или смерти от деменции: вовлеченность в культурную жизнь защищала людей во всех этих случаях.

Влияние культурной жизни на физическое здоровье

Наконец, мы исследовали и физическое здоровье людей. Мы знаем, что многие физические заболевания — в особенности те, которые развиваются в пожилом возрасте, — могут быть вызваны комбинацией физических и психологических причин. Так, мы анализировали возникновение хронической боли. Ранее было показано, что физическая активность может предотвращать ее возникновение в пожилом возрасте, но в этом есть и психологическая компонента. Мы обнаружили, что у людей, которые ведут активную культурную жизнь, хроническая боль в пожилом возрасте возникнет с меньшей вероятностью. Возможно, причина состоит в том, что это уменьшает сидячий образ жизни: чтобы заняться пением, танцами или садоводством, людям нужно встать и выйти из дома. Но такой образ жизни также обеспечивает социальное стимулирование, улучшает психическое здоровье и благополучие, помогает выражению эмоций, снижает уровень стресса — и все это может защищать от развития хронической боли.

Аналогичный анализ мы провели и для старческой астении, на развитие которой влияет множество разных факторов, включая то, насколько активный образ жизни ведет человек и нет ли у него проблем с психическим здоровьем. Опять же, мы видим здесь похожую картину: вовлеченность в мир искусства и творчества защищает от возникновения старческой астении, и, даже если она уже развилась, творчество может замедлить снижение когнитивных способностей.

Все эти исследования, проведенные на репрезентативных выборках, показывают: искусство и вовлеченность в культурную жизнь на популяционном уровне связаны с улучшением психического и физического здоровья, а также когнитивных способностей — как в рамках предотвращения развития заболеваний, так и в рамках улучшения жизненной траектории. Сами по себе эти выводы не дают нам полной картины, и, разумеется, мы не можем быть полностью уверены в причинно-следственных связях, когда используем данные обсервационных, когортных исследований. Но если мы примем во внимание все данные, которые есть в нашем распоряжении, — например, рандомизированные контролируемые испытания, этнографические или качественные исследования, биологические лабораторные исследования — вместе с полученными нами результатами, во всех них мы увидим очень похожие закономерности. Это указывает на то, что полученные нами данные не являются артефактом выбранного нами методологического подхода, но могут оказаться настоящим открытием: творчество и искусство защищают здоровье людей. Так что если вернуться к идее о том, что искусство создается ради искусства, то оно, безусловно, само по себе прекрасно, и нам стоит обращаться к нему и ради чистого наслаждения. Но нас также должен радовать и утешать тот факт, что именно то, что нам доставляет такое наслаждение — восприятие искусства, может также улучшать наше здоровье в краткосрочной и долгосрочной перспективе.