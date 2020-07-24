В Англии нечто с хирургической точностью вырезало у теленка на морде мясо: местные жители напуганы

Инцидент произошел в Йоркшире. Ранее ни один фермер не видел ничего подобного, поэтому случившееся стало настоящим шоком. Уфологи верят, что подобное – дело рук инопланетян. Якобы им нужны биообразцы для своих экспериментов.

Складывается впечатление, что теленка похитили, изувечили и затем выбросили: все манипуляции были сделаны с хирургической точностью, вокруг нет помятой травы и следов крови.

Теленка нашел 4 июля житель по имени Альберт Тиас близ плотины Гэддинс, которая находится около небольшого населенного пункта Тодморден. На территории всегда паслись овцы, тогда как коров никогда не было. Этот факт насторожил абсолютно всех: люди всерьез начали воспринимать все легенды об инопланетянах.

Тиас сделал несколько фотографий и направил их исследователям аномальных явлений, а также журналистам. Налицо все характерные черты убийств скота, происходящих в США и других странах.

Отсутствие следов вокруг исключает нападения любых хищников. Случившееся в целом не похоже на нападение: скорее всего, кто-то похитил теленка и уже у себя в лаборатории поиздевался над ним. Труп не могли привезти на машине и выбросить. Такое впечатление, будто его сбросили с высоты.

У теленка полностью изрезана морда и отсутствуют уши. Любые случаи пропажи крупного домашнего скота регистрируются, однако не в нашем случае: владелец животного неизвестен, теленка никто не ищет.

Инцидент весьма странный и сложный в плане расследования. Люди напуганы и уверены, что история так и останется загадкой для всех них.