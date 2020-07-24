Врач-онколог посоветовала есть лук и чеснок для профилактики рака

Лук и чеснок — овощи, которые едва ли не ежедневно присутствуют в рационе каждого россиянина. Издревле известны их противовоспалительные и фитонцидные свойства. Однако они обладают еще и противораковой активность — о ней рассказала врач-онколог из Ростова Ирина Левченко. Читайте на Информинг.Ру: Диетолог рассказал, как сделать дальгона-кофе безопасным для здоровьяПо словам доктора, лук и чеснок в своем составе имеют важное вещество — аллицин. Это маслянистой структуры жидкость, бесцветная. Именно аллицину лук и чеснок обязаны своим резким запахом и специфическим острым вкусом.Но важно помнить, что аллицин образуется, только когда дольки этих овощей подвергаются механическому разрушению — то бишь, когда их разрезают, измельчают, толкут.

Вещество в своем составе серу, фермент, который может ингибировать гены. «Оно может снижать активность проонкогенов, то есть тех генов, которые могут запустить онкологический процесс. Фактически, на молекулярном уровне взять и затушить развитие раковой опухоли», — пояснила Ирина Левченко.Отдельно онколог напомнила о способности аллицина снимать или снижать уровень хронического воспаления. Как известно, во многих случаях именно хронический воспалительный процесс может дать старт онкологическому заболеванию.Врач подчеркнула, что лук и чеснок она советует как средство профилактики, а не лечения.Как принимать и хранить? Вопрос, который интересует многих.«Норма — две головки чеснока. В неделю. Лука — не более четырех. Разумеется, без термической обработки», — рассказала врач.Хранить овощи, чтобы они сохранили как можно больше аллицина, лучше при невысокой (+4 +6 градусов) температуре и повышенной влажности (около 80%) — в холодильнике или влажном погребе.Добавим, что перед тем, как кушать лук в профилактических целях, стоит посоветоваться со своим терапевтом. У этих овощей, как и у медикаментов, также имеются свои противопоказания. Яндекс Дзен