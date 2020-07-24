В Солнечной системе обнаружена группа межзвездных астероидов

В окрестностях нашей Солнечной системы специалисты нашли некие астероиды, которые раньше не были известны науке. Экспертам удалось определить сразу 19 космических пород, который имеют межзвездное происхождение, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Астероиды такого типа специалисты относят к классу «кентавров». Данные объекты находятся во внешней части Солнечной системы и вращаются между Нептуном и Юпитером. Мария Хелена Морейра Морайс, которая занималась данным исследованием, рассказала о том, что Солнечная система была сформирована около 4,5 миллиардов лет назад. Уже тогда в ней присутствовали самые разные системы планет, а также многочисленные астероиды. Звезды располагались на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяло им быстрее обмениваться материалами. Именно поэтому, часть объектов, которые можно на сегодняшний день встретить в Солнечной системе, должны были образоваться в непосредственной близости к другим звездам. На протяжении долгого времени специалисты не могли определить, какие космические объекты образовались вокруг Солнца, а какие попали из-за пределов Солнечной системы. Впервые идентификацию удалось провести только в 2018 году. Самым первым идентификатором стал астероид 514107 Ka’epaoka’awela.Стоит отметить, что кентавры, которые удалось идентифицировать во время очередного исследования, обладают наклоненными орбитами относительно плоскости орбит планет. В качестве основы специалисты учитывали возраст нашей Вселенной. Если бы кентавры образовались в Солнечной системе, то они должны были бы тогда двигаться в одной плоскости с диском газа, который вращался вокруг Солнца. Компьютерное моделирование в свою очередь показало, что обнаруженные объекты вращались на орбитах, расположенных перпендикулярно плоскости диска. Это говорит о том, что, скорее всего, астероиды были захвачены у звезд, расположенных поблизости, которые находились на тот момент на этапе активного формирования.