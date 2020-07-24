У коронавируса появился новый симптом: что о нем известно

Во время заражения COVID-19 у больного начинают проявляться такие симптомы, как кашель и высокая температура, затрудненное дыхание и боль в груди. Специалисты провели очередное исследование, во время которого установили, что еще одним признаком опасного для жизни вируса, может выступать кожная сыпь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сама работа и ее результаты были опубликованы в известном медицинском журнале JAMA Dermatology. В статье отмечается тот факт, что у 6 зараженных коронавирусом и имеющих кожную сыпь из 21, в конечном итоге образовалась энантема – сыпь во рту. Возраст больных находится в пределах от 40 и до 69 лет. Четверо больных из шести оказались женского пола.Стоит отметить, что в последнее время все чаще врачи говорят о том, что пациенты, зараженные коронавирусом жалуются на появление кожных высыпаний. Установить причину возникновения данного заболевания эксперты еще не смогли, ведь сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но за счет наличия энантемы удалось получить важную подсказку. Это указывает на то, что кожные высыпания обладают вирусным происхождением и не являются своеобразной реакцией на медикаментозное лечение. Об этом рассказали специалисты из Университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля расположенной на территории Мадрида. Все кожные высыпания были поделены специалистами на четыре разные категории в зависимости от протекания и общих характеристик. Исследователи добавили, что раньше в Италии, больные коронавирусом также жаловались на появление сыпи во рту. В середине весны уже другие ученые из Испании начали находить у пациентов сыпь на ногах, которая также могла быть одним из признаков наличия коронавируса.Почему же на этот симптом раньше никто не обращал внимания? Эксперты объяснили это тем, что из-за соображений безопасности большей части пациентов не проверяли ротовую полость. В самом конце статьи указывается, что это на данный момент только наблюдения, подтвержденные незначительным количеством случаев. В дальнейшем будут проводиться дополнительные исследования, а также создастся контрольная группа.