Минск опроверг возобновление полетов между Россией и Белоруссией

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Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии опровергло информацию, что с 1 августа возобновятся полеты между Минском и Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

«Департаментом по авиации направлено письмо в Росавиацию о возможном возобновлении авиасообщения в ближайшее время, также департаментом … проведены консультации с Росавиацией», — сказали в минтрансе.

Россия пока не ответила на запрос Белоруссии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минск и Москва договорились возобновить авиасообщение с 1 августа.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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