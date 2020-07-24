Названа дата возобновления Россией международного авиасообщения

Председатель правительства России Михаил Мишустин 24 июля объявил, что международное авиасообщение с другими странами будет разрешено с 1 августа.

Регулярные и чартерные рейсы из России, а также в нее не выполняются с 27 марта. Допускаются только эвакуационные рейсы, а также разовые вылеты по спецразрешениям. По словам премьера, полеты станут возможны из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону.

Ранее Роспотребнадзор отправил в правительство список из 13 стран, с которыми предлагается возобновить рейсы на первом этапе. Это Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка. Однако чиновники неоднократно заявляли, что восстановление авиаперевозки будет проходить с учетом принципа взаимности.

Таким образом, с 1 августа вылеты разрешат только в страны, готовые принимать россиян. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это Турция, Великобритания, Танзания.

Напомним, что в системе бронирования «Аэрофлота» с 1 августа есть вылеты за границу, билеты продаются в том числе на рейсы в Турцию: в Стамбул и Анталью.