Мужчина во время клинической смерти побывал в Аду

Что ждет человека после того, как он умрет? Действительно ли существует Рай и Ад, или же после смерти ждет пустота? Многие люди, которые переживали клиническую смерть, описывают свое состояние, как состояние блаженства и покоя, но, скорее всего, есть и такие, кто во время клинической смерти оказывался в Аду, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Во время клинической смерти далеко не каждый человек видит небеса или какой-то туннель со светом в конце. Некоторые могут не испытывать ощущение блаженства, ведь они попадают в Ад. Мужчина, которого зовут Чарльз, некоторое время назад на официальном сайте Фонда по изучению околосмертного опыта, опубликовал свою невероятную историю. Он рассказал, что в 1996 году у него был сердечный приступ, в результате которого мужчина пережил клиническую смерть. Его сердце не билось около 20 минут и поэтому его можно было считать умершим. Врачи смогли запустить сердце Чарльза, но когда его доставили в больницу, оно останавливалось еще два раза. Каждый раз его удавалось все же реанимировать. Во время одной из пережитых им «смертей», мужчина ощутил, что плывет в каком-то темном и невесомом пространстве. Чарльз сразу же понял, что он попал на другую сторону, куда обычно попадают после смерти. Он не понимал, почему он умер, а затем ощутил, что у него нет тела. Мужчина все время находился в темноте и ощущал, что его притягивает что-то к себе. Затем Чарльз понял, что рядом находится что-то страшное и злобное. После этого мужчина увидел трех существ, напоминающих настоящих демонов. Они расположились в ногах Чарльза и говорили с ним на разных языках. Он сразу же почувствовал, что находится в темной камере и лежит на ледяной плите. Чарльз понял, что он попал в Ад. Мужчина не смог рассмотреть демонов, ведь из-за их спины шло немного света и поэтому видно было только силуэты. Вскоре Чарльз понял, что свет – это Иисус, который пришел спасти его душу. Как только он это понял, то сразу же очнулся в больнице. В следующие несколько лет мужчина пережил еще два раза сердечный приступ и два раза находился в состоянии клинической смерти. И каждый раз он попадал в Ад, где его пытались забрать демоны.