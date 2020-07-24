Центральный банк снизил ставку до рекордных 4,25%. Чем это для нас обернется?

Экономисты разошлись во мнениях о падении ставки.

В пятницу, 24 июля, Центральный банк России понизил ключевую ставку до рекордных 4,25%. В июне 2020 года регулятор уже понижал ставку на фоне обвала деловой активности граждан. И хотя в этот раз ставка упала всего на четверть процента, за счет поэтапного снижения Банк России планирует приблизить инфляцию к показателю в 3,7-4,2% в этом году.

Также в ЦБ РФ отметили, что такая денежно-кредитная политика должна привести к дальнейшему сохранению инфляции на уровне 4%, передает Центробанк.

«Сегодняшнее решение Центрального Банка вполне укладывается в намеченный курс на снижение ключевой ставки до уровня 4 п.п. к концу 2020 года», — рассказал в интервью «Блокноту» председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

По мнению Панова, такое падение ставки обусловлено стремлением ЦБ снизить стоимость кредитов в первую очередь для бизнеса, который оказался в тяжелых условиях в период ограничительных мер пандемии. «Особенно это актуально для малых и средних предприятий, по которым введение карантинных мер ударило сильнее всего», — считает эксперт.

Как уже отмечал «Блокнот», при снижении ключевой ставки брать кредиты становится более выгодно, а открывать вклады – наоборот.

«Помимо снижения ключевой ставки, уже пересматриваются нормативы обязательного резервирования в ЦБ РФ, которое до недавнего времени ограничивало возможности банков по снижению процентных ставок», — также сообщил Дмитрий Панов.

Эльвира Набиуллина

Эти меры должны, по задумке ЦБ, поддержать необходимый для строительной отрасли спрос на квартиры, а также снизить нагрузку на федеральный бюджет, из которого выделяются деньги на субсидирование процентов по ипотечным кредитам, отметил представитель «Деловой России». Так, по данным Панова российским гражданам выдано уже более 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей.

Другого мнения придерживается начальница аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина. «Резкого снижения ставок кредитования, скорее всего, не произойдет, поскольку медленное восстановление экономики влечет за собой повышенные риски. Могут быть небольшие снижения по краткосрочным кредитам, а по среднесрочным и долгосрочным, скорее всего, нет», — заявила изданию gazeta.ru представительница банка.

Мнение коллеги из банковской сферы поддержал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «После предыдущего снижения ключевой ставки сразу на рекордный 1% многие банки, опасаясь роста просрочки по кредитам, снизили ставки лишь на полпроцента, да и то неохотно. Российские банки не желают жертвовать маржой, в отличие от западных банков», — рассказал он.

Напомним, 19 июня ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 1% – с 5,5% до 4,5%, что стало предыдущим рекордом стоимости заимствований в российской истории.

До этого, 7 февраля, Банк России также опустил ключевую ставку на четверть процентных пункта – с 6,25% до 6% годовых.