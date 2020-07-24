СМИ: США приняли закон о санкциях против Турции в связи с закупкой С-400

Законодатели палаты представителей единогласно приняли поправку, внесённую представителем республиканцев Адамом Кинзингером и членом партии демократов Абигейл Спанбергер, как часть ежегодного законопроекта об обороне, которая прошла по итогам голосования 295 против 125, отмечает Al-Monitor.

По словам Кинзингера, законопроект «О противодействии экспорту оружия России», внесённый 17 июля, определяет покупку Турции соглашением, противоречащим статье 231 Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA).

Издание подчёркивает, что между союзником по НАТО, Турцией и США возникли разногласия в связи с покупкой Анкарой С-400, которые, по мнению Вашингтона, несовместимы с системами обороны альянса.

Соединённые Штаты приостановили поставку 100 самолётов F-35, которые Турция должна была приобрести, и исключили её из программы по производству истребителей пятого поколения после того, как Анкара получила поставку российских ракетных комплексов класса С-400 в июле прошлого года. Однако Трамп воздерживался от введения жёстких санкций в рамках CAATSA, согласно которому, что страна, которая покупает крупную оборонную систему у России, должна быть наказана.

Между тем председатель комитета по международным отношениям Сената Джим Риш также представил аналогичную поправку к законопроекту об обороне в верхней палате, предписывающую администрации Трампа ввести санкции CAATSA в отношении Турции в течение 30 дней после принятия законопроекта, пишет Al-Monitor.