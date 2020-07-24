Из американской «инопланетной» базы кое-что исчезло: в Сети появились фото

Некоторое время назад один пилот с засекреченным именем получил разрешение пролететь мимо многим известной военной базы «Зона 51», вокруг которой ходит множество мифов. Пилот заметил «недостачу» в инфраструктуре базы: некоторых элементов не хватает, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на The Sun.Секретная военная база находится в штате Невада (133 километра к северо-западу от Лас-Вегаса). Ранее в Сеть попадали снимки ее вида, теперь же «картинка» обновилась: новые фотографии показывают, что внешний вид базы претерпел изменений. Весной этого года на территории можно было увидеть весьма массивный ангар (размеры были впечатляющими), сегодня же строение куда-то исчезло. Скорее всего, в прошлом пилот столкнулся со временным сооружением, которое по завершении стройки перенесли в необходимую локацию. Стоит отметить, что это уже третий раз, когда у пилота получается пролететь над Зоной 51. Военная база всегда интересовала конспирологов, поскольку, согласно теориям, именно там ставят эксперименты над инопланетянами и тестируют их технологии. Интересно, что этому нет никаких подтверждающих фактов и власти опровергли все мифы, но людей не переубедить. Всё дошло до того, что американцы решили штурмом захватить базу в начале этого года.Невозможно сказать, для чего предназначался огромный ангар и было ли строение вообще ангаром. Наверное, ученые и военные опять что-то затевают.