Команда Gazprom-RusVelo готова к рестарту сезона

Российская велокоманда Gazprom-RusVelo с нетерпением ждет возобновления сезона на многодневке «Вуэльта Бургоса» 28.07-01.08. Подготовка к предстоящим стартам проходила на трехнедельном тренировочном сборе в Ливиньо.

«Вуэльта Бургоса» будет первой велогонкой UCI ProSeries после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Гонщик команды Gazprom-RusVelo Николай Черкасов поделился своими ожиданиями о возобновлении сезона: «Очень жду предстоящих гонок! Это был действительно очень долгий период без соревнований, но я считаю, что эти месяцы даже пошли мне на пользу. В июле мы с командой провели три недели на тренировочном сборе в Ливиньо, где отлично потренировались, проделали большой объем работы, теперь настраиваемся на «Вуэльту Бургоса»».

Состав: Марко Канола, Дамиано Чима, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Симоне Веласко.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo