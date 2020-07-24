В соборе Святой Софии в Стамубле начался первый с 1934 года намаз

Сегодня в Стамбуле открылся собор Святой Софии в статусе мечети. Первый намаз в Айя-Софии посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Daily Sabah.

К архитектурному комплексу с раннего утра стянулись многочисленные верующие, для безопасности которых были организованы контрольно-пропускные пункты. Также на месте дежурят медики, которые измеряют температуру всем пришедшим.

Желающие принять участие в пятничной молитве, которая впервые за почти 90 лет началась в Айя-Софии, пришли в масках. Эрдоган также был в средствах индивидуальной защиты.

Накануне в архитектурном комплексе завершились последние подготовительные работы. Христианские мозаики и фрески на время мусульманских молитв закрыли шторами.

Напомним, президент Турции подписал указ о превращении собора из музея в мечеть 10 июля. Музеем Айя-София была с 1934 года по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985-го собор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как объект всемирного наследия он будет охраняться и после изменения его статуса.