Рулонные шторы день-ночь – принцип работы, как выбрать

Декорирование окон в помещениях является объективным решением проблем, которые связаны, во-первых, с ограничением потока солнечного света, во-вторых, с несанкционированным подглядыванием. Есть и еще один аспект, который связан с изменяющейся эстетикой, которой также обязан оконный декор в виде различных занавесок, штор, жалюзи и проч. Рулонные шторы День Ночь — это изобретение, которое несет на себе двойную полезную нагрузку.

Критерии выбора

Конструктивно рулонные шторы представляют собой несложное, но эффективное устройство, где основными элементами являются вал, и, собственно, само полотно, которое отличается от всех прочих тем, что оно состоит из чередующихся полос – прозрачных и непрозрачных. Если эти полосы совмещать друг с другом, можно добиваться разного уровня освещенности помещения. Поэтому и название у этих рулонных штор соответствующее – «день/ночь».

В настоящее время данный вид рулонных штор, которые удачно смотрятся на металлопластиковых окнах, стали востребованными и популярными у покупателей. Устанавливаться рулонные шторы «день/ночь» могут и на отдельные створки окон, так и все окно целиком. Эти системы весьма компактны, и совершенно не утяжеляют оконную конструкцию. Данную систему «день/ночь» логично стали называть «зеброй», и их установка не загораживает собой подход к подоконнику, она не препятствует проветриванию помещения, а монтаж можно производить без сверления.

Управлять рулонными шторами «день/ночь» можно двумя способами: в ручном режиме, либо дистанционно. В том случае, если выбран ручной режим, открывание, закрывание и регулировка шторами производится вручную при помощи цепочного механизма. Если выбран дистанционный вариант, тогда шторы оборудуются электроприводом, работа которого обеспечивается аккумулятором. Электропривод – это электрический моторчик, а управлять его работой можно дистанционным пультом. Зарядка аккумуляторных батарей производится от сети.

Выбирая те или иные рулонные шторы «зебра», следует исходить из общих задач, которые необходимо решить. К этому относится гармоничное сочетание штор с общим дизайном интерьера, а также и с тем, какой из вариантов, ручной или дистанционный, выбрать. Подобрать наиболее подходящие шторы можно, перейдя по ссылке на сайт https://jaluzidart.ru.