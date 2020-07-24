Противостояние износу позвоночника: ТОП-5 лучших упражнений

С возрастом мускулы человека становятся дряблыми, ткани не получают достаточного питания, вследствие чего хрящи и диски между позвонками разрушаются.Позвоночник «усыхает», потому люди к 60-70 годам становятся ниже ростом. Но это происходит отнюдь не от «старости».Удлиняя свой позвоночник, мы удлиняем себе молодость.Дело в том, что за день позвоночник наш «оседает».Ученые давно уже установили, что по утрам мы чуть-чуть выше ростом, чем к вечеру. И точно так же в молодости мы выше ростом, чем к старости, потому что позвоночник, оказывается, оседает не только в течение дня, но и год от года.

Отчего же это происходит и как это влияет на наше здоровье и самочувствие?

Очень небольшой процент людей ведет такой образ жизни, при котором их позвоночник выполняет функции, предусмотренные природой, а именно — выдерживать нагрузки, когда человек бегает, прыгает, что-нибудь бросает, плавает, скачет на лошади и т.п.Большинство людей, наоборот, выполняют в течение дня весьма однообразные движения, да и этих движений оказывается недостаточно.Организм устроен очень экономично: неработающий орган получает меньше крови, а значит кислорода и питательных веществ, и все процессы в нем замедляются.Работа хрящевых межпозвоночных дисков — амортизировать всяческие удары, сотрясения и колебания тела. Для этого они должны быть упругими и эластичными.А если ничего этого делать не нужно, то зачем им быть упругими? Они скукоживаются, сплющиваются и затвердевают, и с каждым днем все более вяло протекают в них восстановительные процессы. Одним словом, они стареют.Если межпозвоночные диски стали плоскими и неупругими, позвонки трутся и сдавливают друг о друга, что уже само по себе причиняет боль. Внутри позвоночника располагается спинной мозг, а от него отходят нервы ко всем органам нашего тела.Этих нервов 31 пара: восемь шейных, 12 грудных, пять поясничных, пять крестцовых и одна копчиковая. Они отходят через отверстия, образуемые дугами позвонков.Когда расстояние между позвонками сокращается (межпозвоночные диски-то расплющились!), нервы неизбежно сдавливаются. А ведь всякий нерв куда-нибудь да ведет. Вот и получается, что когда наш позвоночник укоротился, то есть позвонки «сели» друг на друга, у нас обязательно что-нибудь начинает болеть.От какого позвонка что болит. Если плохо обстоит дело в шейном отделе позвоночника, у самого основания черепа, — болит голова;если чуть пониже — может расстроиться зрение;если в грудном отделе — болит и плохо работает желудок, печень, да и сердце;еще чуть ниже — кишечник и почки,а дальше — половые органы.Человек, измучившись, идет к врачу — одному, другому, третьему (у нас ведь их много), и каждый что-нибудь находит по своей части, каждый ставит диагноз.Получается, что у человека десяток болезней. Но на самом деле во всем «виноват» позвоночник. Бывает, правда, что ни один врач ничего не находит, а человек при всем при том чувствует себя развалиной. Опять же все дело в позвоночнике.Комплекс простых упражнений для укрепления позвоночника.Вот несколько простых упражнений от Поля Брэгга, которые необходимо выполнять в комплексе, чтобы сохранять здоровье позвоночника и организма в целом:

1. Данное упражнение оказывает воздействие на ту часть позвоночника, которая «обслуживает» голову и глазные мышцы, а также на целую сеть нервов, идущих к желудку и кишечнику.

Таким образом, выполняя только это упражнение, мы влияем на источники таких недугов, как головная боль, напряжение глаз, несварение желудка и плохое усвоение пищи.

Лягте на пол лицом вниз, поднимите таз и выгните дугой спину. Тело опирается только на ладони и пальцы ног. Таз должен быть выше головы. Голова опущена. Ноги расставлены на ширину плеч. Колени и локти выпрямлены.Опустите таз почти до пола. Помните, что руки и ноги должны быть прямые, что придает особую напряженность позвоночнику.Поднимите голову и резко откиньте ее назад. Делайте это упражнение медленно.Теперь опустите таз как можно ниже, а затем поднимите его как можно выше, выгнув вверх спину, снова опустите, поднимите и опустите.Если вы делаете это упражнение правильно, то почувствуете через несколько движений облегчение, так как происходит расслабление позвоночника.2. Данное упражнение предназначено для стимуляции нервов, идущих к печени и почкам.Исходное положение то же, что и для первого упражнения. Лягте на пол лицом вниз, поднимите таз и выгните спину. Тело опирается на ладони и пальцы ног. Руки и ноги прямые.Поверните таз как можно больше влево, опуская левый бок как можно ниже, а затем вправо. Руки и ноги не сгибайте.Движения делайте медленно и думайте о растяжении позвоночника.

3. Расслабляя позвоночный столб сверху донизу, вы снимаете нагрузку с тазовой области. Укрепляются идущие к позвоночнику мышцы, стимулируются межпозвонковые диски.

Исходное положение: сядьте на пол, упритесь на расставленные прямые руки, расположенные чуть сзади, ноги согнуты.Поднимите таз. Тело опирается на расставленные согнутые ноги и прямые руки.Это упражнение необходимо делать в скором темпе.Поднимите тело до горизонтального положения позвоночника.Опуститесь в исходное положение.Повторите движение несколько раз.

4. Данное упражнение придает особую силу той части позвоночника, где сосредоточены нервы, управляющие желудком. Кроме того, оно эффективно для всего позвоночника, растягивает его, приводя организм к сбалансированному состоянию.

Лягте на спину, ноги вытянуты, руки в стороны.Согните колени, подтяните их к груди и обхватите руками.Оттолкните колени и бедра от груди, не отпуская рук, — по типу качалки.Одновременно поднимите голову и попытайтесь коснуться подбородком колен.Держите это положение туловища в течение пяти секунд.

5. Это упражнение — одно из самых главных для растяжения позвоночника. Кроме того, оно приносит облегчение толстому кишечнику, стимулируя управляющие нервы.

Встаньте на четвереньки, вспомните, как делают это маленькие дети.«Походите» таким образом минут пять-семь.А теперь представьте, что вы — кошка: поднимите высоко таз, выгнув дугой спину, опустите голову, опираясь на прямые руки и ноги.В таком положении обойдите комнату.После упражнений лучшее, что вы можете сделать для отдыха и дополнительного растяжения позвоночника — это повисеть, зацепившись руками за перекладину.Выполнение упражнений строго индивидуально. Вначале надо делать каждое упражнение не более двух-трех раз. Через день увеличить до пяти и более раз и выполнять всю программу ежедневно.После того как в организме наметились улучшения, можно сократить выполнение до двух раз в неделю, чтобы сохранить позвоночник гибким и расслабленным.Однако учтите, что негативные изменения в позвоночнике происходили в течение многих лет и нельзя ничего исправить за короткое время.