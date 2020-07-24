Отсудил 7 млн, а теперь хочет и дом: отец Жанны Фриске готовит новый иск к Шепелеву

Владимир Фриске намерен отсудить загородный дом площадью 400 кв.м.

Отец покойной певицы Жанны Фриске готовит очередной иск к телеведущему Дмитрию Шепелеву, с которым состояла в браке его дочь. Родители Жанны и Дмитрий до сих пор не могут поделить имущество. Только вчера, 23 июля, удалось разобраться с пропавшими миллионами со счета «Русфонда» и возмещением долга. Пресненский суд обязал ведущего выплатить родителям Жанны 7,2 млн рублей – часть долга, которая распределилась на маленького Платона как одного из наследников певицы. На этом отец семейства не успокоился, он намерен отобрать у Дмитрия Шепелева загородный дом площадью в 400 кв.м. с участком в деревне Крюково Истринского района.

«Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал. Так еще и нашу долю в доме забрал», — заявил Владимир Борисович.

Он намерен судиться с отцом своего внука и по поводу личных средств Жанны Фриске. Якобы телеведущий, когда певица была тяжело больна и под морфием, по доверенности снял в общей сумме 20 млн рублей для покупки дома.

Между тем, отношения между родителями Фриске и Шепелевым всё только ухудшаются, что отражается и на маленьком Платоне. Бабушка с дедушкой жалуются, что им не дают общаться с внуком. Но Владимир Фриске заявил, что будет беспощаден к ведущему.

«Думаете, без исков легко увидеть Платона? Сомневаюсь. Жалеть Шепелева я больше не буду», — отрезал мужчина.

Напомним, что сам Дмитрий Шепелев говорит, что это родители Жанны Фриске незадолго до ее смерти сняли 21 млн рублей, оставшийся на счете «Русфонда». Куда делись деньги, неизвестно, но суд обязал наследников певицы – родителей и сына – вернуть долг. Владимир и Ольга Фриске выплатили всю сумму, а потом в суде потребовали, чтобы Шепелев выплатил им 7 млн, которые они заплатили за Платона. В свою очередь, Шепелев тоже подавал иск, чтобы, наоборот, родители Жанны вернули 10 млн рублей (7 млн с процентами). По мнению ведущего, Владимир Фриске «кинул своего внука на 7 млн».