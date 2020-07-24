Турецкое судно Fatih готово начать бурение в Чёрном море

Об этом сообщило агентство Анадолу в понедельник.

«Мы исследуем каждый квадратный метр наших морей в стремлении обеспечить энергетическую независимость Турции. Если там есть ресурсы, мы их найдём», — написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в Twitter.

Ранее в июне Донмез заявил, что сейсмические данные, полученные от экспертов на местах, являются весьма многообещающими.

Fatih начнёт буровые работы в зоне Туна-1 в Чёрном море, отмечает Анадолу, добавив, что башни судна длиной 103 метра были разобраны в порту Хайдарпаша в Стамбуле, чтобы обеспечить безопасный проход под мостами через Босфор до отправки корабля.

По данным агентства, буровое судно Fatih отбыло в Чёрное море из Стамбула в северный порт Трабзон 29 мая, где пройдёт повторная сборка.