Новый глава Хабаровского края заявил, что иностранцы «раскачивают» обстановку в регионе

Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что к организации протестов причастны иностранцы, пишет BBC.

Михаил Дегтярев.

Антон Федотов / altairegion22.ru

Врио губернатора сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на несанкционированных митингах, которые проходят в регионе.

Дегтярев, общаясь с журналистами заявил, что это в основном хабаровчане, но есть и несколько иностранных граждан.

Репортеры спросили, как иностранцы могли попасть в край, если границы закрыты.

«Кто-то остался в Москве. Организовывал в столице митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели», — не растерялся врио губернатора.

Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровска сохранять спокойствие и социальную дистанцию, пишет bfm.ru. О том, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов, врио губернатора говорить отказался, отметив, что не имеет к этому отношения.

Полет в глубинку

Дегтярева не будет на выходных в Хабаровске, где после ареста экс-губернатора Сергея Фургала проходят акции протеста, отмечает РБК.

Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала

Аккаунт Константина Рыжова в твиттере

«Маршрут сейчас прорабатывается — или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — заявил он.

В Хабаровске 14 дней проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в Хабаровске также проходят без вмешательства полиции.

Президент РФ отстранил от должности Сергея Фургала «в связи с утратой доверия».

О задержании Сергея Фургала

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004—2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину.

Ранее Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.