Какими станут машины будущего? Может быть, вот такая картинка наконец-таки станет реальностью в ближайшие 50-100 лет?

Захотим ли мы вообще ездить за рулём или наш мир захватят беспилотники? Как это уже происходит в автоспорте? Давайте посмотрим, на чём будет перемещаться человечество в будущем.Для начала нужно определиться, есть ли вообще повод для оптимизма. А то может и нет никакого развития технологий. Или это развитие кто-то намеренно сдерживает или корректирует в нужном направлении? Для того, чтобы увидеть, на что способно в настоящий момент человечество, логичней всего взглянуть на Китай.

***Мегапроекты Китая***

Например, посмотрите вот на эту герметичную железную дорогу в Гималаях. Пожалуй, это самая наглядная демонстрация того, на что способен Китай в сфере транс­порта. Да, мы все видели железные дороги. Но не такие. Ведь это поезда и вагоны, на которых можно выйти в космос. Или спуститься под воду.

Перед отправлением здесь задраивают люки, иллюми­наторы не открыва­ются, а в салоне искус­ственно поддер­живают приемлемый уровень насыщения воздушной смеси и давления. Всё дело в том, что Цинхай-Тибетская железная дорога проходит по верхней границе тропо­сферы – там, где воздуха начинает не хватать, а в критиче­ском случае может начаться кислородное голодание. На высоте 4 тысячи километров над уровнем моря. Это привычная среда для Гималаев, самой высокой горной цепи на планете. На склонах Гималайских гор распо­ложен Тибет: терри­тория с бурной историей и сложным правовым статусом. Активисты и право­защитники со всего мира десяти­летиями призывают освободить Тибет из-под китайской оккупации. КНР своё управ­ление оккупацией не считает, для коммуни­стического Китая Тибет — это просто один из регионов огромной страны. И этому региону нужен транспорт.

До сооружения Цинхай-Тибетской железной дороги путь из отдалённых тибетских деревень в «большой Китай» занимал дни, если не недели. Люди пере­двигались пешком или на ослах. Ещё никто не пытался строить железную дорогу в настолько сложных природных условиях. А вот Китай это сделал. Вагоны, больше похожие на батискаф, чем на электричку.

Умо­помрачи­тельные эстакады, которые возносят поезд на высоту пяти­этажного дома ради местной фауны: железная дорога буквально парит над землей, чтобы не мешать местным животным. Рельсы, которые проложены прямо в вечной мерзлоте. До КНР с такой необходи­мостью сталкивался только СССР — и не справился с задачей. В заполярных районах россий­ского Севера просто нет действи­тельно протяжённых железных дорог с регулярным пассажир­ским сообщением. А в Китае теперь есть. Для этого китайские инженеры использовали жидкий азот для дополни­тельного замора­живания почвы. Глубокая заморозка гаранти­рует сохран­ность железной дороги в любую распутицу. Ветку строили с 1974 по 2006 год. Сейчас высоко­горная железная дорога работает и исправно перевозит пассажиров в ежедневном режиме.

А вот ещё одно китайское чудо — город размером с Белоруссию и сомнительный проект с разворачиванием рек, который уже становится реальностью в наши дни. Китайский мегапроект начался с перенасе­лённости Пекина. В столице и её пригородах проживает столько людей, что дорога на работу в одну сторону стала занимать по 4–5 часов. Эту проблему в Китае решили с размахом: к 22-милли­онному Пекину присоединят 13-милли­онный Тяньцзинь. А заодно и целую провинцию Хэбэй, печально знаменитую своим грязным металлур­гическим производ­ством. В регионе живёт ещё 78 миллионов человек.Получившийся монстр должен стать столичной агло­мерацией КНР. Это будет город размером с Бело­руссию и населе­нием более 130 миллионов человек. Во всей России живёт почти столько же. И вот тут в проекте появляются реки. Находясь на границе зоны опустыни­вания, Пекин и его окрест­ности страдают от нехватки воды. Масштабные строитель­ные работы в новом мегагороде только усугубляют этот дефицит. Исправить дисбаланс призван разворот рек. Для того, чтобы снабдить город водой, в Китае выроют три гигантских канала. Они направят воды из влажных южных регионов на засуш­ливый север, где находятся Пекин и Тяньцзинь. Восточный канал протяжён­ностью 1150 километров выведет воду из реки Янцзы. Канал будет течь вверх по склонам с помощью 20 насосных станций и наполнять водо­хранилища в Тяньцзине. Второй канал длиной 1263 км потечёт вниз — он предназначен для Пекина. __