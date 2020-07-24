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Eric Gay/AP

Цены на нефть умеренно растут после двухдневного снижения, пишет «Интерфакс».

По сравнению с вчерашнем днем марка Brent подорожала на 0,35%, до $43,46 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись в цене на 0,15%, до $41,13 за баррель.

Два дня нефть дешевела после преодоления максимальной отметки с марта. Это произошло из-за публикации данных министерства энергетики США о росте нефтяных запасов с уране почти на пять млн баррелей. Также наблюдалось снижение спроса.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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