«Они же дети»: кто поможет Киеву «расшифровать» Минские соглашения

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Gleb Garanich/Reuters

МИД РФ готов помочь Киеву расшифровать Минские соглашения, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Так она прокомментировала прозвучавшее накануне заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев должен расшифровать текст договоренностей, чтобы понять, какие из них может выполнить.

Российский МИД готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений, которые подписал его предшественник Петр Порошенко, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Так она прокомментировала заявление украинского лидера о том, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений.

«Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый», — сказала официальный представитель МИДа.

Ведущий программы Владимир Соловьев спросил Захарову, почему Минские соглашения требуют для кого-то расшифровки, если это совсем небольшой документ. На это она ответила: «Они же дети».

Представитель министерства подчеркнула, что речь идет не о простом соглашении, а об историческом документе, который стал «результатом многочасового марафона», прошел через СБ ООН и был признан на международном уровне. Захарова напомнила, что это вопрос о жизнях людей. «Вопрос в том, что люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка», — сказала дипломат.

Официальный представитель МИДа также обратила внимание, что этот документ переведен на языки всех подписантов.

Накануне Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них может выполнить Киев.

«Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», — заявил глава государства. По его словам, в офисе президента Украины и в ходе переговоров Контактной группы в Минске, в частности, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня и другие пункты соглашения.

За день до этого трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе, заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.

«Наконец-то, после почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля», — отметил он.

Он выразил уверенность, что преодолеть попытки Украины «снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня», удалось только благодаря вмешательству непосредственно в работу контактной группы замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и его твердой позиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколькими днями ранее заявил, что Москва продолжает последовательную линию, чтобы вместе с Берлином и Парижем использовать свою часть влияния на Киев для реализации Минских соглашений.

«Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак… Пока, к сожалению, тоже у него скорее доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег», — констатировал Песков.

По его словам, Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег и подталкивали их к реализации обязательств, которые Киев взял на себя по минскому комплексу мер.

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