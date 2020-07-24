Канье Уэст сошел с ума: Ким Кардашьян сделала заявление

У баллотировавшегося в прездиенты США рэпера обострение биполярного расстройства.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян объяснила эксцентричные выходки своего супруга, рэпера Канье Уэста. По ее словам, у мужчины произошло обострение психического расстройства. Семья пыталась вызвать доктора, но Канье категорически не хочет лечиться. Вместо этого он уехал на ранчо в Вайоминг, а в Twitter пожаловался, что «Ким привела доктора и хотела запереть его вместе с ним».

«У Канье биполярное расстройство. Каждый, у кого оно есть, или тот, чей близкий человек от него страдает, знает, насколько сложно и больно понимать это. […] Он потрясающая, но сложная личность, он находится на самой вершине как артист и как темнокожий, он перенес болезненную утрату матери и вынужден жить, терпя давление и изоляцию, ощущение которых усиливается из-за его биполярного расстройства», — сказала Ким Кардашьян.

Она объяснила, что семья старается помочь Канье всеми силами, но человека с биополярным расстройством нельзя заставить проходить терапию и лечение, если он сам этого не захочет. Также она прокомментировала заявление мужа, сообщившего, что он уже 2 года как хочет развестись с ней. Кардашьян сказала, что все, кто знает рэпера, в курсе, как у него расходятся слова и намерения. Теледива попросила СМИ сочувствия и понимания.

Напомним, ранее 43-летний рэпер Канье Уэст баллотировался в президенты США. На встрече с с избирателями в Чарльстоне (Южная Каролина) он раскрыл семейную тайну, что дико не понравилось Ким. Канье заявил, что «чуть не убил свою дочь», уговаривая жену сделать аборт. На публике он говорил об абортах, религии в школе и рыдал.

О своем биполярном расстройстве рэпер рассказал в 2018 году. Он считает это не болезнью, а «суперсилой», дающей ему полет для творчества.