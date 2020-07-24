ВВС США официально закупили F-35, предназначавшиеся Турции

В дополнение к F-35A, построенной Lockheed Martin для Турции, условия контракта стоимостью 862 млн долларов предоставляют авиакосмическому производителю неопределённую сумму для перенастройки самолётов в соответствии с моделями США. Сделка также включает в себя дополнительные шесть самолётов F-35A для ВВС.

Пентагон сделал официальное заявление 20 июля, указывает Hürriyet.

Издание напоминает, что США официально исключили Турцию из программы по совместному производству ударных истребителей F-35 в июле 2019 года из-за решения Анкары закупить передовую российскую противовоздушную систему С-400.

Вместе с тем Вашингтон и страны-партнёры утверждают, что система С-400 создаёт риски для безопасности передового самолёта, поскольку Россия может использовать её для получения секретных сведений о борте. Кроме того, считается, что С-400 несовместима с системами НАТО.

Турция в свою очередь заявила, что С-400 не будет интегрирована ни в какие системы НАТО и поэтому не представляет угрозу альянсу.

Несмотря на формальное исключение Турции, США и страны-партнёры продолжат зависеть от турецкого производства ключевых комплектующих истребителей F-35 до 2022 года, сообщил Bloomberg в конце июня.

Кроме того, учитывая тот факт, что Турции запрещено покупать F-35, подполковник Майк Эндрюс, официальный представитель Министерства обороны США, заявил, что в конце 2019 года было принято решение «соблюдать существующие договорные соглашения и принимать поставки деталей, оговоренных в контракте».

Эндрюс подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы «избежать дорогостоящего, разрушительного и расточительного расторжения контрактов».

Данное решение в значительной степени является ссылкой на отчёт Управления подотчетности правительства США (GAO), опубликованный в мае, в котором говорилось, что отстранение Турции от программы F-35, вероятно, усугубит и без того затруднительный производственный процесс.

Наблюдательный совет Конгресса определил, что, хотя программа достигла прогресса в снижении цен и увеличении производства, около 7 тыс. из более чем 10 тыс. «ключевых процессов» не соответствуют «заранее определённым стандартам проектирования для обеспечения качества продукции». Совет добавил, что проблемы дефицита поставок, который может быть усугублён исключением Турции, всё ещё продолжают возникать.

GAO привёл данные Агентства по управлению контрактами на оборону Пентагона, в которых говорится, что во время исключения Турции программа столкнулась с растущими уровнями задержек поставок деталей для самолётов и их нехваткой.

Кроме того, по словам совета, «остаётся риск» в связи с планом администрации по переходу с турецких на альтернативных поставщиков. Он отметил что, в частности, «некоторые из новых поставщиков запчастей до следующего года не будут производить с требуемой скоростью, поскольку примерно 10% вступили в программу F-35 совсем недавно».