Как выбрать нужный маршрутизатор (роутер)?

Чтобы правильно подобрать маршрутизатор, купить обеспечивающую стабильную работу модель, необходимо определиться с радиусом раздачи сигнала Wi-Fi, количеством подключаемых устройств, для чего он нужен (загрузка файлов, просмотр видео).

Если количество портов маршрутизатора недостаточно, то выходом из положения станет сетевой коммутатор unisfera.com.ua/katalog-oborudovaniya/setevoe-oborudovanie/kommutatory-svitchi с необходимым количеством дополнительных выходов, а защиту данных от посторонних вмешательств обеспечит межсетевой экран unisfera.com.ua/katalog-oborudovaniya/setevoe-oborudovanie/mejsetevye-ekrany-setevye-ekrany.

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На что обратить внимание при выборе роутера

Выбор маршрутизатора для офиса или компании лучше доверить специалисту, который, проанализировав цели, задачи, объемы информационных потоков, подберет оптимальный комплект оборудования.

При покупке роутера для дома или маленького офиса нужно учесть:

скорость трафика;

количество подключаемых устройств проводным и беспроводным способом;

зона или площадь покрытия Wi-Fi сигнала.

Тип WAN-порта: Ethernet, ADSL, 3G/4G – зависит от интернет-провайдера. Есть модели со всеми типами подключения. Наличие порта для USB-модема важно, когда нет возможности подключить проводной интернет и приходится покупать 3G/4G-модем, с которого и будет происходить раздача клиентам.

зависит от интернет-провайдера. Есть модели со всеми типами подключения. Наличие порта для USB-модема важно, когда нет возможности подключить проводной интернет и приходится покупать 3G/4G-модем, с которого и будет происходить раздача клиентам. Скорость. Оптимальный вариант на настоящее время 200-300 Мбит/с, но не имеет смысла покупать модель со скоростью, превышающей максимальную скорость провайдера, либо тарифа, если нет намерений его менять на больший.

Частота работы Wi-Fi. Чаще всего маршрутизаторы работают на одной из частот: 5 GHz и 2.4 GHz. Есть двухдиапазонные модели, поддерживающие обе частоты. От частоты зависит скорость и количество беспроводных каналов. При выборе двухдиапазонного устройства предпочтение следует отдавать моделям, поддерживающим обе частоты одновременно.

Количество и скорость LAN-портов, которые нужны для проводного соединения. При отсутствии на устройстве входа Wi-Fi возможно проводное подключение через LAN-порт, к тому же такое подключение более стабильно.

Мощность и радиус покрытия. От нее зависит на какую площадь может распространятся сигнал. Для пространства площадью более 100 кв.м. рекомендуется приобретать дополнительные устройства.

Значимые характеристики

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