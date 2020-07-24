В Барнауле коммунисты на улицах агитируют за сбор денег на помощь «раскулаченному» Грудинину

Коммунисты вышли на улицы Барнаула с призывами поддержать подмосковный «Совхоз им. Ленина» и его директора Павла Грудинина, сообщает алтайское отделение КПРФ. Финансовая поддержка экс-кандидату в президенты России понадобилась после того, как арбитраж частично удовлетворил иск акционеров этого сельхозпредприятия и Грудинина обязали выплатить более 1 млрд рублей.

Павел Грудинин

Анна Зайкова

Алтайские коммунисты раздают на улицах Барнаула информационные материалы — листовки. В них можно прочесть, что Павел Грудинин на выборах президента России получил поддержку 9 млн избирателей. Однако после этого запущена «оголтелая кампания по его дискредитации».

«На днях вступило в силу абсурдное решение суда, согласно которому Павел Грудинин нанес урон возглавляемому им ЗАО „Совхоз имени Ленина“ в размере 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Подобные обвинения выглядят нелепо», — объясняют коммунисты.

Агитация за сбор денег для Павла Грудинина.

altkprf.ru

Но у самого Грудинина нет таких огромных денег. И коммунисты призывают ему помочь, так как «невыполнение судебного решения чревато утратой народного контроля над предприятием».

Вручая листовки на улицах Барнаула, члены компартии часто ведут на эту тему короткие диалоги.

По данным на утро 23 июля, опубликованным на сайте «Совхоза имени Ленина», более 28 тыс. благотворителей перечислили в общей сложности 41,5 млн рублей.

Осталось еще 1,024 млрд. рублей.

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