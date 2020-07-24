Росгвардейцы задержали обездвиженного мужчину дебош барнаульском магазине Мария-Ра

Обездвиженный дебошир ждет помощи

23 июля экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны в Барнауле выезжал по сигналу тревоги, поступившему из магазина «Мария-Ра», расположенного на улице Северо-Западной. Как уточнили в пресс-службе Росгвардии региона, пьяный мужчина пытался украсть в торговой сети спиртное, однако при попытке бегства якобы оступился и упал, повредив спину. При этом очевидцы случившегося в группе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» утверждают, что нарушитель «вышел из строя» не сам – его будто бы «нокаутировал» сотрудник магазина, а уже после вызвал охрану.

По данным ведомства, сотрудники Росгвардии, прибыв по указанному адресу, обнаружили около входной двери магазина гражданина, который лежал на асфальте и жаловался на боль в спине. Силовикам горожанин пояснил, что ему срочно необходима медицинская помощь. Росгвардейцы передали по носимой рации о необходимости вызвать «скорую помощь».

После этого состоялся разговор с администратором магазина, вызвавшим наряд через кнопку тревожной сигнализации. Он пояснил, что лежащий на земле мужчина якобы украл из магазина «Мария-Ра» бутылку коньяка и попытался скрыться бегством, но оступился на лестнице и упал, ударившись спиной. В отношении гражданина сразу же было подано заявление о хищении.

Однако свидетели случившегося писали в Сети, что дело обстояло иначе. Со слов горожан, администратор магазина будто бы выбежал вслед за воришкой и нанес ему удар, от которого тот и упал на землю. Встать мужчина больше не смог. Уже после конфликта подъехали сотрудники Росгвардии.

Как бы там ни было, прибывшая медицинская бригада госпитализировала данного гражданина в отделение травматологии в сопровождении сотрудника Росгвардии. После осмотра врача было установлено, что в стационарном лечении данный пациент не нуждается. Тогда его доставили в отдел полиции по Октябрьскому району Барнаула для разбирательства.