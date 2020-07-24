Что нас ждет 24 июля: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов встретится с летным составом авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» и проведет совещание финансовых органов, а во второй половине дня ожидается встреча с директором института проблем экологии и эволюции Вячеславом Рожновым;
- в Москве пройдет заседание Центробанка по ключевой ставке;
- в формате видеоконференции состоится заседание исполкома российского футбольного союза;
- в Турции в соборе Святой Софии, получившем статус мечети, пройдет первая исламская молитва;
- в Сочи состоится бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Не забудьте поздравить:
- Илшат Салахов, генеральный директор АО «ТАНЕКО»;
- Аркадий Семенычев, руководитель исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ.
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- «Известия»: В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс. рублей;
- «Ведомости»: В России назревает потребительский кризис;
- Дегтярев уволил трех чиновников из команды Фургала.
Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):
- Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца;
- НКЦ «Казань» будет переименован;
- Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд топ-менеджером «Газпрома»;
- в ЦБ РФ рассказали, откуда мошенники берут персональную информацию о россиянах;
- «Коронавирус продолжает собирать жертвы»: в Челнах умер врач-ливанец Тарек Эль-Курди;
- минздрав РТ зафиксировал рост числа вирусных пневмоний: «Это нормальная ситуация»;
- Жириновский пообещал добиться помилования Фургала.