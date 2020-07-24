Что нас ждет 24 июля: главное за три минуты

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mavit
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Что нас ждет 24 июля: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов встретится с летным составом авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» и проведет совещание финансовых органов, а во второй половине дня ожидается встреча с директором института проблем экологии и эволюции Вячеславом Рожновым;
  • в Москве пройдет заседание Центробанка по ключевой ставке;
  • в формате видеоконференции состоится заседание исполкома российского футбольного союза;
  • в Турции в соборе Святой Софии, получившем статус мечети, пройдет первая исламская молитва;
  • в Сочи состоится бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Не забудьте поздравить:

  • Илшат Салахов, генеральный директор АО «ТАНЕКО»;
  • Аркадий Семенычев, руководитель исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ.

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • «Известия»: В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс. рублей;
  • «Ведомости»: В России назревает потребительский кризис;
  • Дегтярев уволил трех чиновников из команды Фургала.

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца;
  • НКЦ «Казань» будет переименован;
  • Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд топ-менеджером «Газпрома»;
  • в ЦБ РФ рассказали, откуда мошенники берут персональную информацию о россиянах;
  • «Коронавирус продолжает собирать жертвы»: в Челнах умер врач-ливанец Тарек Эль-Курди;
  • минздрав РТ зафиксировал рост числа вирусных пневмоний: «Это нормальная ситуация»;
  • Жириновский пообещал добиться помилования Фургала.