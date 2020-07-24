Reuters: В США рассказали об инциденте с перехватом иранского самолета

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Reuters: В США рассказали об инциденте с перехватом иранского самолета

Carlos Barria/Reuters

Истребители США сопровождали иранский пассажирский самолет на безопасной дистанции, заявили агентству Reuters два американских чиновника.

Истребители F-15 находились в зоне видимости в иранского воздушного судна, однако держались на безопасном расстоянии, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю, однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребителей представились как американские.

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