Непотопляемая Эльвира Набиуллина может поменять профессию

Слухи об отставке «непотопляемой» Набиуллиной идут давно, но сейчас СМИ перечисляют доводы, которые говорят, что это все-таки реально.

Путинская команда управленцев может в скором времени потерять еще одну одиозную личность после бывшего премьера Дмитрия Медведева. На этот раз разговор идет о главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Во всяком случае, эксперты «Октагон Медиа» считают, что это вполне реально.

И хотя слухи об отставке Эльвиры Сахипзадовны появились сразу после ее назначения на этот пост в 2013 году, сейчас они получили новый всплеск. При этом мнения в банковской и чиновничьей среде разделились. Одни называют ее непотопляемой, «закаленной» и «заматеревшей» в противостоянии с силовиками и правительством. Другие, наоборот, считают, что как раз сейчас вряд ли удача будет на ее стороне, уж слишком много «проколов» и аргументов в пользу отставки (считай, перевода на другой пост) она «насобирала».

Несмотря на то, что Набиуллина никогда не работала в банковской системе, не знала принципы его функционирования, она тем не менее взялась за «зачистку» банков под названием «оздоровление банковского сектора».

Как рассказал изданию бывший сотрудник Банка России, ни о каком оздоровлении речи и не шло, ни один недобросовестный банкир не был наказан. Наоборот, недобросовестным игрокам создали условия спокойно уехать, прихватив деньги за рубеж. Многие живут себе спокойно в Лондоне, Швейцарии, во Франции. При этом никто из сотрудников ЦБ РФ не был наказан за то, что «прошляпил» нарушителя.

«Фактически руками Набиуллиной был произведён глобальный передел рынка: да, обналичка подорожала, но теперь на ней зарабатывают совершенно конкретные люди, а не все подряд», — сказал собеседник.

Но самое ужасное, что все эти украденные реальные триллионы легли тяжелым бременем на Банк России. Для ЦБ не были секретом, какие именно банки грабят страну, россиян, но Набиуллина медлила с отзывом лицензии. Именно так произошло с банком «Югра». Регулятор тянул с отзывом лицензии два года, хотя все эксперты в один голос предупреждали о финансовых проблемах. В результате вкладчикам пришлось выплачивать из бюджета 180 млрд страховых рублей.

По данным рейтингового агентства Fitch, из бюджета на оздоровление банковского сектора было потрачено свыше 70 млрд долларов. И при такой работе зарплаты топ-менеджеров ЦБ и рядовых сотрудников при ней выросли. По данным издания, начальник ЦБ РФ зарабатывает 3 млн рублей в месяц, рядовой сотрудник – более 173 тысяч рублей.

На этом фоне Набиуллина пыталась еще и силовиков сделать крайними. Типа из-за плохой работы МВД сбежавшие банкиры гуляют за границей, а не сидят на нарах. Правда, министр МВД Владимир Колокольцев открыто обвинил Эльвиру Сахипзадовну, что это она не передала вовремя нужную следователям информацию, а только после того, когда «бегуны» были уже далеко и расследовать было нечего. Колокольцев даже обратился с жалобой на ЦБ в Генпрокуратуру. В ЦБ изъяли документы во время обыска, но дело не двигается с мертвой точки.

Зато Западу работа главы Банка России очень нравится. В 2015 году журнал Euromoney назвал ЦБ РФ лучшим в мире. А в 2017 году британский журнал The Banker вообще сделал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в Европе. После такого уже только ленивый не задался вопросом, а на кого Набиуллина работает, тем более, что она стала единственной из высокопоставленных чиновников, в отношении которой не ввели антироссийские санкции. А история с банком «Агросоюз», который сотрудничал с банком Северной Кореи, за что и попал под санкции США, и вовсе развеяло сомнения. Дело в том, что данные о проведении финансовых сделок США могли узнать исключительно от сотрудника уровня Набиуллиной, хотя кто «слил» инфу, так и не выяснили.

Счётная палата провела аудит хозяйства Эльвиры Сахипзадовны и выяснилось, что никакая она не лучшая в Европе. Из восьми показателей индекса глобальной конкурентоспособности в разделе «Развитие финансового рынка» Набиуллина провалила сразу семь, а некоторые в два раза. Так, по показателю «Возможность получения финансовых услуг» Россия упала с 69-го места сразу на 120-е.

Также в чиновничьей среде говорят о негативном отношении премьер-министра Михаила Мишустина к работе Набиуллиной. Якобы он даже требовал её отставки за то, что она отказалась существенно снижать ключевую ставку, а это не только «высушивает» экономику, но и не дает снизить ставку по кредитам.

Помимо этого по итогам санации ЦБ стал владельцем огромное количество активов, которые банки держали в залоге (заводы, сельхозпредприятия, яхты, породистые лошади). Всего так много, что Банк РФ не может провести инвентаризацию.

«Желающих получить эти активы очень много, но сейчас Набиуллина всё забрала себе», – сказал источник «Октагона» в администрации президента, не скрыв, что есть идея распределить эти активы среди «своих».

Если такое решение будет принято, то и смена руководителя ЦБ произойдёт моментально. Исходя из всего этого, сейчас отставка главы ЦБ РФ кажется все более реальной. Правда, предполагается, что Набиуллиной все же дадут досидеть до конца срока полномочий – до 2022 года.

Фото: ТАСС