В Турции госзавод стоимостью 16 млн лир всё ещё не начал работу

Член подкомиссии Государственных предприятий Турции (KİT) в ÇAYKUR и депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Омер Фетхи Гюрер передал министру сельского и лесного хозяйства Бекиру Пакдемирли ряд парламентских вопросов о том почему объект стоимостью 16 млн лир остаётся неработоспособным, указывает Duvar.

Министр Пакдемирли пояснил, что завод не функционирует, потому что в Ризе недостаточно полей для выращивания стевии, что прервало поставку растения на переработку.

«Поля были отведены под производство чая, поэтому не хватает сельскохозяйственной земли для выращивания стевии», — заявил Пакдемирли.

По словам министра, перерабатывающая мощность завода составляет 95%, однако поставщик не поставил некоторые детали, необходимые для производства.

Он также сказал, что первоначальная цель состояла в том, чтобы извлечь сахар и сахарные продукты что, по его словам, на данный момент невозможно из-за отсутствия сырья. Пакдемирли отметил, что производитель ещё не выращивал растение.

Производители стевии сообщили, что, либо не получали саженцы, либо те, которые им предоставили, были низкого качества и не росли должным образом.