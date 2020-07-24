Андрей Макаревич подаст в суд на новосибирского депутата-единоросса

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич подаст в суд на депутата новосибирского горсовета Сергея Бондаренко, пишет Тайга.инфо.

"Единая Россия".

Михаил Хаустов

Курирующий частный и муниципальный похоронный бизнес в городе использовал строчку из песни Макаревича в своей агитационной кампании.

Бондаренко использовал строчку «В бурю лишь крепче руки» из песни «За тех, кто в море». На это обратил внимание кандидат в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко. Активисты также заметили, что на логотипе «Единой России» перепутана последовательность полос на флаге РФ, пишет polit.ru.

Андрей Макаревич подтвердил, что не давал разрешения на использование своего текста и обратится в суд.

«Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен. „Единая Россия“ никогда не была моим героем. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию. Думаю, что да . Я его знать не знаю», — сказал музыкант изданию «Подъем».

«Оппозиционного кандидата за такое в момент сняли бы с выборов. Что думаете? Как поступит суд с матерым единороссом?» — пишет Бойко.

Выборы в местный горсовет пройдут 13 сентября.

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