Препарат «Авифавир» решили продавать в аптеках

Информация о том, что препарат против коронавируса «Авифавир», который был разработан в России, станет бесплатным оказалась опровергнута. Дело в том, что несколько дней назад стало ясно, что он поступит в аптеки и, соответственно, будет реализовываться за деньги.

«Авифавир» в аптеках, когда появитсяНовый препарат от коронавирусной инфекции можно будет получить лекарство только по выписанному врачом рецепту. Руководитель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» вполне может поступить в российские аптеки уже в этом месяце.

Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что сейчас ожидается одобрение амбулаторного применения данного препарата. Дмитриев также рассказал, что получить это лекарство можно будет только при наличии соответствующего рецепта от врача. Глава РФПИ подчеркнул, что «Авифавир» противопоказан беременным женщинам, а также девушкам, которые планируют беременность.

Информация о препарате «Авифавир»

В конце мая «Авифавиру» было выдано регистрационное удостоверение министерства здравоохранения России. Он стал первым зарегистрированным в России лекарством против коронавируса.

Биологически активное вещество препарата блокирует размножение целого ряда вирусов. Оно применялось, в частности, для борьбы с вирусом Эболы в Африке. В медицинских кругах его называют японской версией «Ремдесивира» — зарегистрированного в США препарата против Эболы, который также считается эффективным при лечении COVID-19.