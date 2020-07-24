Названы сроки, когда Заворотнюк даст большое интервью

Согласно предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк выступит с большим телевизионным интервью в ближайшие три недели. Однако говорить об этом с уверенностью не стоит, потому что семья артистки продолжает быть закрытой для прессы.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 24 июля, новости о здоровьеАктриса Анастасия Заворотнюк готова дать первое интервью после борьбы с онкологическим заболеванием. Таким образом сам собой напрашивается вывод о том, что состояние здоровья знаменитости улучшилось в разы. Именно это позволило врачам принять решение о выписке Заворотнюк из клиники.

Главная героиня сериала «Моя прекрасная няня» будет говорить о заболевании, своей жизни и о том, что прогнозируют ей врачи. Ранее у актрисы было очень плохое состояние. Основное время она проводила в больнице. Источник сообщает, что сейчас ей намного лучше, и она уже может проводить время в кругу семьи.

В прошлом году Анастасия перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга: одну в Германии, вторую в Москве. После этого Заворотнюк поместили в клинику в подмосковной Барвихе. Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, находился рядом с ней неотлучно.

Последний год жизни Заворотнюк окутан настоящей тайной. Журналисты обратили внимание, что телезвезда не появляется на публике и ничего не постит в социальных сетях. Позднее стало известно, что у Заворотнюк рак мозга, однако эту информацию официально семья известной актрисы так и не подтвердила.

Сообщалось, что на протяжении года состояние знаменитости то улучшалось, то ухудшалось. По последним сообщениям, звезде намного лучше, она перебралась из больницы домой, где живет со своим мужем, фигуристом Петром Чернышевым.