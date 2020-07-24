24 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Ольга Страдница отмечается 24 июля 2020 года (дата по старому стилю – 11 июля). В церковном календаре день посвящен равноапостольной княгине Ольге (в крещении Елене).

Покровительницу дня народ прозвал Страдницей потому, что ее чествование приходится на разгар полевых работ.

Вся жизнь княгини Ольги проходила на виду. Но в истории остались тайны, неточности и домыслы, которые связаны с равноапостольной святой.

Она родилась приблизительно в 918-920 г. в древнем роду знатных русских князей Изборских. Скандинавское имя Хельга, которым назвали княжну, при произношении на русский лад звучит как Ольга.

После замужества с Киевским князем Игорем она сразу была вынуждена с ним расстаться, потому что он ушел в очередной военный поход. Вскоре Ольга родила сына Святослава, и ждать мужа было уже не так одиноко. Спустя некоторое время князь вернулся домой, но государственные дела заставили его отправиться в земли древлян (восточнославянское племя). Там Игоря предательски убили.

Ольга погоревала немного и задумала месть. Она приказала закопать живьем посольство древлян, которое прибыло для замирения. Следующих послов сожгли в бане. Затем на тризне по мужу она приказала дружине умертвить пять тысяч представителей племени. На следующую годовщину снова выступила походом и дотла сожгла древлянскую столицу.

Ольга посвящала свои дни не только утолению мести за убитого мужа. Она занималась и государственными делами. Ее правление было последовательным и мудрым. Наряду с хозяйскими заботами княгиня не забывала и о духовном.

Узнав о христианской вере, язычница Ольга отправилась в Константинополь, чтобы самой убедиться в ее праведности. Она посещала там богослужения, приняла крещение под именем Елена и вернулась в Киев убежденной христианкой. Дома княгиня обратила в новую веру многих родичей. Но ее сын Святослав Игоревич не принял новую веру и упорствовал в язычестве. Тогда она стала учить христианству внуков. Впоследствии один из них – князь Киевский Владимир – принял христианство и положил начало крещению Руси. При нем Ольгу причислили к лику святых.

Какой церковный праздник сегодня, 24.07.2020По церковному календарю, 24 июля отмечают день воспоминания чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.

Мученический подвиг она совершила в Халкидоне в 304-м, во время преследования христиан Диоклетианом (284–305).

Через полтора столетия, когда христианская Церковь стала в Риме господствующей, в церкви, где упокоены мощи великомученицы Евфимии, проходил Четвертый Вселенский Собор, созванный для принятия точной формулировки догмата о природе Богочеловека Иисуса Христа.

Стороны долго не могли прийти к согласию. Решение церковного спора Константинопольский Патриарх Анатолий предложил предоставить Святому Духу, через Его несомненную носительницу Всехвальную Евфимию.

Написав свои определения на отдельных свитках, святители оставили их на груди Святой в гробнице. Затем, запечатав гробницу, поставили возле нее стражу. Обе стороны спора соблюдали три дня строгий пост и усиленно возносили молитвы.

Когда ковчег с мощами открыли через три дня, свиток с православным исповеданием великомученица держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Всехвальная, как живая, подняв руку, подала свиток Патриарху. Многие еретики после этого чуда вернулись в Церковь.

Православный праздник сегодня, 24 июля

По церковному календарю, 24 июля поминают мученика Киндея, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284–305).

Он был пресвитером в селе Сиды в Памфилии. Его схватили во время гонения на христиан и приговорили к сожжению. Воины, которые вели его на казнь, встретив по пути дровосека, отняли у него дрова. А Святой, заплатив дровосеку 30 медяков, сам понес ношу на плечах к месту казни.

Охваченный огнем, Киндей продолжал проповедовать — он призывал народ познать истинную веру и благодать Господню. Внезапно разразилась гроза, и сильный ливень потушил костер. Когда буря утихла, мученик мирно скончался. Тело Святого похоронили языческий жрец и его жена, уверовавшие в Христа благодаря проповеди проповедника.