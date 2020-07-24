​Медсестра из Нижнекамска рассказала о работе в реанимации COVID-госпиталя

Медсестра из Нижнекамска Гулия Хакимова рассказала о работе в COVID-госпитале. Девушка призналась, что в конце рабочего дня силы остаются только на то, чтобы добраться до кровати и заснуть. Рассказ медика приводится на сайте министерства здравоохранения РТ.

Хакимова лечит пациентов с коронавирусом, она проработала 10 лет в реанимации первичного сосудистого центра Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (НЦРМБ). Она объяснила, что пошла в COVID-госпиталь из-за профессионального интереса и чтобы узнать новое из других областей медицины.

Гулия Хакимова

«Самым тяжелым, как и у всех, был первый рабочий день. Как бы мы морально ни готовились, ни общались с коллегами, шок от костюма все равно получили. Первые пять часов ушли на привыкание, нужно было сориентироваться. Наши пациенты находятся в тяжелом состоянии, некоторые — на грани жизни и смерти, им тяжело дышать, их очень жалко, искренне хочется помочь. Конечно, здесь, в госпитале, мне очень помог многолетний опыт работы в реанимации. <…> Пациентам, которые находятся в сознании, очень важна наша поддержка. Мы подбадриваем их как можем», — рассказала Хакимова.

«В конце рабочей смены организм устает до такой степени, что остается сил только добраться до кровати и крепко заснуть. А когда просыпаемся, для того, чтобы снять напряжение, стараемся с коллегами много шутить, выходим на свежий воздух, играем в теннис. Большое счастье, что нам повезло с командой. Она у нас классная», — отметила медсестра.

Девушка сегодня отметила день рождения в госпитале и сказала, что запомнит эту круглую дату на всю жизнь.

Ранее своими впечатлениями от работы в «красной» зоне поделилась другая медсестра — Разида Захарова.